Хмарний мікрофренч: манікюр 2024 року, який вже підкорив Голівуд

Австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала модний манікюр у новітній техніці Cloudy Micro French. Його виконала відома майстриня Бетіна Гольдштейн, яка робить незвичайні мінімалістичні манікюри знаменитостям.

Cloudy Micro French або "Хмарний мікрофренч" - це оригінальна версія класичного французького манікюру. Він вимагає складної роботи, хоча виглядає дуже ненав'язливо, ніби нігті зовсім не оздоблені. Про це пише Радіотрек.

Головна особливість - розмиті лінії між білою смужкою та основою нігтя, а також використання приглушених відтінків бежевого та білого.

Поки зарано казати, чи стане хмарний мікрофренч популярним трендом. Проте шанувальники Марго Роббі захоплено сприйняли її новий манікюр.

Нагадаємо, бюджетний, але виглядає дорого: 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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