Про це варто знати: названо весняну рослину, яка є токсичною для собак та котів

Навесні власникам домашніх тварин варто бути особливо уважними під час прогулянок, адже разом із потеплінням з’являються сезонні загрози для здоров’я улюбленців. Зокрема, одна з найпопулярніших весняних квіток може становити серйозну небезпеку для собак і котів.

Йдеться про нарцис — рослину, яку часто вважають символом початку весни. Ветеринарний хірург і директор організації із захисту тварин Дейв Мартін попередив, що ця квітка є токсичною для домашніх улюбленців. Про це повідомляє видання Express.

Фахівець радить власникам уважно стежити за тваринами під час прогулянок і не дозволяти їм контактувати з нарцисами. Якщо такі квіти стоять у домі, їх слід розміщувати у місцях, недоступних для тварин. Навіть вода у вазі, де стояли нарциси, може бути небезпечною — якщо собака або кіт її вип’є, це може спричинити погіршення самопочуття.

Особливу обережність слід проявляти власникам собак, які люблять копати землю. Найбільша концентрація токсичних речовин міститься саме в цибулинах цієї рослини.

Водночас нарциси — не єдина потенційно небезпечна весняна квітка. За словами ветеринара, шкоди домашнім тваринам можуть завдати й інші поширені рослини, зокрема тюльпан, пролісок, жовтець та дзвіночки. Якщо тварина проковтне частину цих рослин, це може викликати отруєння.

Серед можливих симптомів ветеринари називають блювання, діарею та незвичну млявість. Крім рослин, навесні активізуються й інші загрози. Тепла та волога погода створює сприятливі умови для розмноження Блохи, тому фахівці радять завчасно подбати про профілактичну обробку тварин.

Також у цей період значно активнішими стають Кліщі, які часто ховаються у високій траві або в лісистій місцевості. Після кожної прогулянки на природі ветеринари рекомендують уважно оглядати шерсть тварини, приділяючи особливу увагу голові, шиї та вухам, щоб вчасно помітити паразитів і запобігти можливим проблемам зі здоров’ям.

