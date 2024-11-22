Про це мало хто знає: для чого на джинси нашивають шкіряну етикетку

Майже кожна пара джинсів має шкіряну вставку на поясі, але мало хто замислюється, звідки бере початок ця традиція. Шкіряна бирка стала невіддільною частиною джинсів ще понад 150 років тому.

У 1873 році компанія Levi's запровадила шкіряні жакрони з емблемою бренду на своїх виробах. Це нововведення мало одну головну мету — захистити продукцію від підробок. У той час джинси стали справжнім культурним феноменом, і багато виробників одягу почали випускати власні варіації. Ринок буквально заполонили імітації, які використовували популярність "Levi's" для власного збагачення, не витрачаючи кошти на якість чи маркетинг. Про це пише ТСН.

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Компанія вирішила вирізнитися, додаючи шкіряну етикетку з унікальним дизайном, виготовити яку можна було лише за допомогою спеціального обладнання. Це зробило підробку їхнього бренду практично неможливою.

Згодом ідею підхопили й інші виробники джинсів. Шкіряні етикетки стали модною деталлю, яка асоціювалася з якісним одягом. З часом вони перетворилися на стандартний ярлик, що містить інформацію про бренд, склад тканини, правила догляду, щільність матеріалу, артикул тощо.

Сьогодні шкіряна бирка залишається невіддільним елементом джинсів, який поєднує в собі як естетичну, так і практичну функції.

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