Про що сигналізує організм, коли хочеться солодкого

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На солодке потягло?

Буває, що взимку ми особливо налягаємо на шкідливу їжу. Пацієнтки скаржаться на те, що їм більше хочеться кремових тортів, солодких сирів, бургерів. Таке бажання не виникає просто так: це завжди біохімічний запит організму на постачання необхідного продовольства. В даному випадку, швидше за все, це сигнал про те, що організму не вистачає Вітаміну Д.

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Очень важно слушать свое тело, но если вам хочется колбасы, то это вовсе не недостаток колбасы в организме, а недостаток жиров. Включите в свой рацион полезные жиры: авокадо, жирную рыбу, правильные масла (например, оливковое, тыквенное, кунжутное).

Витамин Д не является витамином в классическом понимании, это гормоноподобное вещество. Его недостаток может стать причиной гормонального сбоя. Витамин Д также отвечает за метаболизм кальция и фосфора, соответственно от этого показателя зависит состояние наших волос, ногтей и костей. Частые головные боли, апатия, сонливость, повышенная нервозность, ухудшение памяти - симптомы дефицита Витамина Д.

⠀Его выработка в организме зависит от солнечного света, и зимой, естественно, его в коже мало. Кстати, исследования показывают, что даже у жителей солнечной Калифорнии наблюдается дефицит Витамина Д. Поэтому в холода особенно важно восполнить его дефицит – ешьте икру, печень, сливочное масло, яйца.

Зимой в качестве профилактики можете принимать Витамин Д по 1 таблетке каждое утро натощак в дозировке 2000 МЕ. Конечно же, лучше согласовать дозировку со своим врачом (после изучения ваших анализов на показатель Витамин Д (25-OH).