Нюд та футуризм: який манікюр підкорив серця модниць цього сезону

Догляд за нігтями - це не просто косметична процедура, а справжнє мистецтво самовираження та стильний штрих, що доповнює будь-який образ. У 2024 році тенденції нейл-арту вражають своєю різноманітністю: від яскравих барв до вишуканих фактур. Розглянемо найцікавіші ідеї, які допоможуть вам створити неповторний look. Про це пише Радіотрек.

Барвисті акценти

Ця техніка ідеально підійде для любителів експериментів. Поєднуйте різні відтінки на кожному нігті, створюючи справжній калейдоскоп на ваших руках. Можна взяти за основу два-три кольори та гратися з геометрією - трикутники, ромби чи абстрактні форми.

Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram

Натуральна естетика

Тренд на природність не втрачає своєї актуальності. Тони, максимально наближені до природного кольору нігтьової пластини, з легким сяйвом або матовим ефектом, створять ефект доглянутості та свіжості. Такий манікюр універсальний і підходить для будь-якої ситуації.

Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram

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Гра з текстурами

Ця техніка - справжній фаворит серед модниць. Вона передбачає поєднання різних фактур і відтінків на одному нігті. Наприклад, можна комбінувати глянцеве та матове покриття, додаючи декоративні елементи на кшталт страз чи металізованих смужок.

Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram

Металевий блиск

Металізовані деталі, такі як фольга або лак з ефектом металу, додадуть вашому манікюру вишуканості та футуристичності. Спробуйте зробити акцент на одному нігті або ж оформіть весь манікюр у металевому стилі - ви неодмінно привернете увагу оточуючих.

Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram Стильний манікюр - 2024. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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