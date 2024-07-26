Потрібні шурупокрут та прищіпка: як самотужки за 5 хв зробити потужний повербанк (відео)

Блекаути змушують нас шукати нестандартні рішення. І одним з таких може стати звичайний акумулятор від шурупокрута.

Акумулятор від будівельного інструменту може стати в пригоді як потужний Power Bank для заряджання смартфонів та інших гаджетів під час відключення електроенергії. Виявляється, все досить просто, переконує автор відеоблогу на YouTube allDIYtop.

Вас також зацікавить: Заряду вистачить на добу: який пристрій допоможе тримати робочими гаджети

Це легко зробити: достатньо підключити до виводів акумулятора автомобільний зарядний USB-пристрій, дотримуючись полярності. Для швидкого з'єднання можна використовувати звичайну прищіпку з мідними дротами.

Цей метод підходить для 12-вольтових акумуляторів. Якщо ж напруга вища, знадобиться DC-DC конвертер. Після використання акумулятор можна зарядити штатним зарядним пристроєм.

Переваги використання акумулятора від шурупокрута

Багато людей мають акумуляторні інструменти вдома. Підключення не вимагає спеціальних навичок або складного обладнання. Завдяки цьому пристрою можна заряджати різні пристрої, від смартфонів до планшетів.

Підготуйте матеріали: акумулятор від шурупокрута, автомобільний зарядний USB-пристрій, прищіпка з мідними дротами. Приєднайте дроти до виводів акумулятора, дотримуючись полярності. Для швидкого з'єднання дротів з контактами акумулятора використайте прищіпку. Потім під’єднайте автомобільний зарядний пристрій до акумулятора через прищіпку.

Якщо акумулятор має напругу понад 12 В, використовуйте DC-DC конвертер для безпечного зниження напруги. Після використання не забувайте зарядити акумулятор за допомогою штатного зарядного пристрою.

Пропонуємо також дізнатися, як захистити холодильник під час тривалих відключень світла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!