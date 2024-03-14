Чи треба накривати кришкою кашу під час варіння: поради шеф-кухаря
Всі ми знаємо, як готувати кашу. Але чи знаєте ви, що деякі нюанси можуть вплинути на її смак і текстуру? Один з таких нюансів – це накривання каші кришкою. Виявляється, в більшості випадків це робити не рекомендується.
Приготування каші – це нескладне завдання. Але знання деяких нюансів може допомогти вам приготувати ще більш смачну і корисну страву, пише prostoway.
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Чому?
- Каша може переваритися. Деякі каші, такі як манна або вівсяна, готуються дуже швидко. Якщо ви накриєте їх кришкою, вони можуть переваритись і стати несмачними.
- Каша може прилипнути до дна каструлі. Без кришки вода випаровується швидше, і каша не прилипає.
- Ви не можете контролювати консистенцію. Якщо каша накрита, ви не можете бачити, як вона готується. Ви можете пропустити момент, коли потрібно додати молоко або воду, щоб розбавити кашу.
Звичайно, є й винятки. Деякі каші, такі як гречана або пшоняна, можна накривати кришкою після того, як вони закиплять.
Але в цілому краще не накривати кашу кришкою. Це допоможе вам приготувати смачну кашу з ідеальною текстурою.
Ось кілька порад щодо приготування каші:
- Використовуйте каструлю з товстим дном, щоб каша не пригоріла.
- Додайте сіль і цукор за смаком.
- Постійно помішуйте кашу під час приготування.
- Не накривайте кашу кришкою, якщо не хочете, щоб вона переварилася або прилипла до дна каструлі.
- Додайте молоко або воду, якщо каша занадто густа.
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