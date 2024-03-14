Чи треба накривати кришкою кашу під час варіння: поради шеф-кухаря

Чи потрібно накривати каструлю кришкою під час варіння правильно варити каші

Всі ми знаємо, як готувати кашу. Але чи знаєте ви, що деякі нюанси можуть вплинути на її смак і текстуру? Один з таких нюансів – це накривання каші кришкою. Виявляється, в більшості випадків це робити не рекомендується.

Приготування каші – це нескладне завдання. Але знання деяких нюансів може допомогти вам приготувати ще більш смачну і корисну страву, пише prostoway.

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Чому?

Каша може переваритися. Деякі каші, такі як манна або вівсяна, готуються дуже швидко. Якщо ви накриєте їх кришкою, вони можуть переваритись і стати несмачними.

Деякі каші, такі як манна або вівсяна, готуються дуже швидко. Якщо ви накриєте їх кришкою, вони можуть переваритись і стати несмачними. Каша може прилипнути до дна каструлі. Без кришки вода випаровується швидше, і каша не прилипає.

Без кришки вода випаровується швидше, і каша не прилипає. Ви не можете контролювати консистенцію. Якщо каша накрита, ви не можете бачити, як вона готується. Ви можете пропустити момент, коли потрібно додати молоко або воду, щоб розбавити кашу.

Звичайно, є й винятки. Деякі каші, такі як гречана або пшоняна, можна накривати кришкою після того, як вони закиплять.

Але в цілому краще не накривати кашу кришкою. Це допоможе вам приготувати смачну кашу з ідеальною текстурою.

Ось кілька порад щодо приготування каші:

Використовуйте каструлю з товстим дном, щоб каша не пригоріла.

Додайте сіль і цукор за смаком.

Постійно помішуйте кашу під час приготування.

Не накривайте кашу кришкою, якщо не хочете, щоб вона переварилася або прилипла до дна каструлі.

Додайте молоко або воду, якщо каша занадто густа.

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