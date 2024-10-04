Потрібна мікрохвильовка: смачне та корисне варення з груш без цукру

Любителі смачних і корисних десертів оцінять цей рецепт варення з груш без додавання цукру. Готується він дуже просто і швидко в мікрохвильовій печі, а результат перевершить усі очікування.

Таке варення ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою або має діабет. Воно зберігає всі корисні властивості фруктів і має низький глікемічний індекс. Крім того, відсутність цукру дозволяє повною мірою насолодитися натуральним смаком груш, пише видання Przyslij przepis.

Вас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькими

Грушеве варення. Джерело: przyslijprzepis.pl Грушеве варення. Джерело: przyslijprzepis.pl

Що нам знадобиться:

Стиглі груші - 400 грамів

Стиглий персик - 400 грамів

Приготування:

Фрукти ретельно промиваємо й обсушуємо паперовими рушниками. Видаляємо кісточку з персика та серцевину з груш. Груші очищаємо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. За допомогою блендера чи м'ясорубки перетворюємо фрукти на однорідне пюре. Перекладаємо фруктове пюре в термостійку миску і ставимо в мікрохвильову піч. Встановлюємо максимальну потужність і готуємо 20 хвилин. Кожні 5 хвилин перемішуємо вміст миски. Зменшуємо потужність мікрохвильовки до 60-80% і варимо ще 30 хвилин. За цей час варення має загуснути. Готовність варення перевіряємо за допомогою блюдця. Якщо крапля варення не розтікається, а зберігає форму, значить воно готове.

Ще раніше ми повідомляли, як приготувати борщову заправку на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!