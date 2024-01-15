Потрібна газета: як ефективно очистити склокерамічну плиту

Склокерамічні плити - це сучасний і стильний варіант для кухні. Однак вони також можуть бути досить складними в очищенні, особливо якщо на них утворюються пригорілі плями або жирні бризки.

Харчова сода - це натуральний засіб, який може допомогти вам швидко та легко очистити склокерамічну плиту. Вона є безпечною для використання, не містить хімічних речовин і не пошкоджує поверхню плити, пише видання SantePlus.

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Ось як очистити склокерамічну плиту:

Очистіть плиту від залишків їжі та будь-якого бруду. Для цього скористайтеся спреєм для чищення, який ви використовуєте для кухні, або просто мильною водою та почистіть плиту чистою м'якою губкою, або серветкою з мікрофібри. Наостанок промийте та протріть поверхню сухою ганчіркою.

Ще один спосіб з використанням оцту – налийте білий оцет у пляшку з розпилювачем і збризніть обпалені плями та жирні бризки так, щоб вони були повністю покриті оцтом. Зачекайте до 20-30 хв та витріть забруднення серветкою з мікрофібри.

Використовуйте харчову соду та газети. Нанесіть її на забруднення, натерті оцтом. Почне утворюватися піна й кристали соди розчиняться. Дайте суміші подіяти кілька хвилин. Потім потріть плями газетою.

Зазвичай цих кроків достатньо, щоб позбавити поверхню склокерамічної плити від усіх плям. Однак, якщо деякі плями залишилися, скористайтеся спеціальним скребком для керамічних плит.

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