Потрібен лише аркуш паперу: лайфхак, як виловити набридливих мошок на кухні (відео)

З літа й до зими на кухні можна помітити невеличких мушок, що особливо полюбляють "атакувати" фрукти, овочі, напої та кімнатні рослини. Ця мошкара доволі набридлива, а ще її важко позбутися.

Плодові або винні мушки (дрозофіли) зазвичай виділяють зі слиною ферменти, які сприяють псуванню ваших продуктів. А ще вони доволі швидко плодяться, тож якщо не позбутися їх вчасно, вони житимуть й плодитимуться на кухні до літа, адже процес розмноження дрозофіл майже безперервний.

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На щастя, позбутися від набридливих шкідників доволі просто без застосування хімічних препаратів. Для цього потрібна склянка та аркуш паперу. А ще – приманка для мушок.

На дно склянки потрібно покласти шматочки фруктів, які ці мушки найбільше полюбляють. Це можуть бути банани, лимони, яблука, груші, або персики.

Коли ви викладете на дно склянки приманку, візьміть аркуш паперу та складіть його "ковпачком". Гостру сторону ковпачка вставте у склянку. Щоб мушки не вилетіли, можна примотати папір на стику до склянки скотчем. Мушки будуть залітати всередину склянки через широкий отвір паперового ковпачка, а вилетіти назад не зможуть.

Коли приманка наповниться мушками, винесіть її надвір, зніміть ковпачок й випустіть мушок надвір. Якщо кілька мушок все ще літатимуть по кухні, повторіть процедуру.

Можна у пастку налити вино або компот. Тоді мушки, які залетять у склянку, втопляться у рідині.

Важливий момент. Аби дрозофіли не мали бажання оселитися на вашій кухні, ніколи не залишайте надрізані овочі чи фрукти у відкритому доступі, краще кладіть у холодильник.

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