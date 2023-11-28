Потрібен лише лимон: як ефективно очистити пральну машинку

Пральна машина – це незамінний помічник у кожному домі. Вона допомагає нам підтримувати чистоту одягу та білизни.

Однак, як і будь-яка техніка, пралка потребує регулярного догляду. В іншому випадку на ній може утворитися цвіль, яка може призвести до погіршення якості прання та навіть до поломки машини.

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Одним з ефективних способів позбутися цвілі в пральній машині є використання лимона. Лимонна кислота має антисептичні властивості та допомагає видалити навіть найстійкіші забруднення.

Ось простий спосіб почистити пральну машину за допомогою лимона:

Налийте в барабан пральки 2 літри води та додайте 2 столові ложки лимонної кислоти, або вичавіть сік з одного лимона. Запустіть пральну машину в режимі прання без одягу при температурі 90-95 градусів за Цельсієм. Після закінчення прання протріть барабан і дверцята пральної машини вологою ганчіркою.

Цей спосіб допоможе не тільки позбутися цвілі, але також очистить пральну машину від інших забруднень, таких як залишки порошку, миючого засобу та бруду.

Існує також засіб, який допоможе видалити забруднення з відсіку пралки, куди засипається пральний порошок. Треба використати сік з 2 лимонів, додати 1/2 склянки оцту та склянку теплої води.

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Вийміть ящик пральної машини й помістіть його в раковину. Ретельно промийте та занурте його в заготовлений розчин.

Змочіть стару зубну щітку у цьому розчині й ретельно обробіть ячейки для мийних засобів. Залиште на 10-20 хвилин, а потім ретельно почистіть щіткою. Змийте водою й вставте ящик назад у машинку.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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