Новий законопроєкт про мобілізацію: Голова комітету з нацбезпеки заявив про брак норми про ротацію

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію. За його словами, у документі бракує норми про ротацію.

Про це Завітневич розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна". Він додав, що у поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

Також, на його думку, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.

"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина", – зазначив голова комітету.

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Завітневич додав, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві. Водночас позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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