Новий тренд у TikTok: чи справді можна 'засмагнути', поїдаючи моркву

У соцмережах став популярним новий тренд – "засмага" від моркви. Користувачі TikTok їдять багато моркви, а потім показують відео, як змінився їхній колір шкіри без ультрафіолету.

Видання IFLScience вирішило розібратися, чи є безпечними подібні експерименти та, чи варто ризикувати й споживати багато моркви, аби змінити колір шкіри на темніший. Експерти з дієтології попереджають, що цей тренд може бути небезпечним.

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Морква містить бета-каротин, пігмент, який надає їй характерного кольору. Для людини денна норма становить понад 30 мг/день. Якщо її перевищити, то у вас може розвинутися каротинодермія – тобто жовте забарвлення шкіри.

"Каротинодермія надає вашій шкірі жовто-помаранчевий пігмент, який не має такого кольору, який ви отримали б після засмаги", — зауважили дієтолог Емілі Берч і професор громадського здоров’я та добробуту Лорен Болл.

Каротинодермія зазвичай виникає у маленьких дітей і немовлят. Іноді це вражає дорослих, хоча зазвичай це відбувається за виняткових обставин.

Для прикладу, якось 47-річний чоловік звернувся за допомогою до лікарів через легкі болі в животі та жовто-помаранчеве забарвлення шкіри. Вони виявили, що його товста кишка переповнена коловими масами, а ще він мав підвищений рівень печінкових ферментів.

Пацієнт повідомив, що їв до трьох кілограмів моркви на тиждень, оскільки перебув на дієті.

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Фахівці додали, що зміна кольору вашої шкіри має викликати занепокоєння, і що можна "засмагу від моркви" можна сплутати з жовтяницею. Однак експерти кажуть, що каротинодермія зазвичай нешкідлива. Її можна "лікувати" припиненням вживання моркви.

Дієтолог Емілі Берч додал: неможливо отримати передозування вітаміну А, вживаючи одну моркву (вона містить попередник вітаміну А, а не його активну версію), але є докази того, що добавки з каротином підвищують ризик раку легенів у курців і в колишніх курців.

Споживання моркви може бути корисним для здоров’я, але важливо не перестаратися. Три моркви на день — це безпечна кількість для більшості людей. Якщо ви помітили, що ваша шкіра починає жовтіти, спробуйте зменшити споживання моркви.

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