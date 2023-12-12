Новий рік 2024: у якому кольорі зустріти свято, аби привернути удачу та багатство

2024 рік за східним календарем – це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Ця тварина символізує силу, наполегливість і удачу. Тому, якщо ви хочете, щоб Новий рік був щасливим, вибирайте одяг у щасливих кольорах Дракона.

Смарагдовий зелений – це головний колір Дракона. Він символізує процвітання, зростання і багатство. Одяг у цьому кольорі допоможе вам залучити удачу в фінансових справах.

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Жовтий – це ще один щасливий колір Дракона. Він символізує щастя, радість і успіх. Одяг у цьому кольорі допоможе вам відчути себе добре і позитивно налаштуватися на Новий рік.

Білий – це колір чистоти і спокою. Він також вважається щасливим кольором Дракона. Одяг у цьому кольорі допоможе вам відчути себе впевнено і спокійно.

Крім цих основних кольорів, ви також можете вибрати одяг інших кольорів, які асоціюються з Драконом. Наприклад, це можуть бути золотий, червоний, синій або чорний.

Раніше стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими. Спробуйте підібрати собі зачіску на святкування Нового року.

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