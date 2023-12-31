Новий 2024 рік: кращі привітання українською та красиві новорічні картинки

Новий рік – це час святкування та єднання з близькими. Це також час, коли ми бажаємо один одному всього найкращого на майбутній рік.

З наближенням Нового року багато людей починають думати про те, як привітати своїх близьких. Хочете зробити це незвично та оригінально? Тоді вам обов'язково потрібно дізнатися про кращі привітання українською мовою. Також на нашому сайті ви знайдете красиві вітальні листівки з Новим 2024 роком (догортайте сторінку до кінця).

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Короткі привітання на Новий рік українською мовою

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З Новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я, любові та успіхів у всіх ваших починаннях!

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Нехай Новий рік принесе вам багато радості, веселощів та приємних сюрпризів!

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Бажаю вам, щоб Новий рік був для вас роком нових досягнень, перемог та здійснення всіх ваших мрій!

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З Новим роком! Нехай цей рік буде для вас роком добра, миру та злагоди!

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Бажаю вам, щоб Новий рік був для вас роком нових можливостей та перспектив!

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З Новим роком, мої любі! Бажаю миру та щастя!

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З Новим роком! Нехай цей рік буде для вас роком щастя, здоров'я та успіхів!

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Красиві вітання з Новим роком українською мовою:

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Нехай Новий 2024 рік принесе вам безмежну радість, незабутні моменти й нові досягнення! Щасливого Нового року!

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Бажаємо вам, щоб кожен день Нового року був наповнений веселим сміхом, теплом і світлими подіями. Нехай вас супроводжує удача й успіх у всіх починаннях!

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Нехай Новий рік буде для вас часом нових можливостей, незабутніх подорожей і сімейного щастя. Щасливого і благополучного Нового року!

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Нехай в кожному дні Нового року ви знаходите щастя, а ваші мрії хай збуваються. Бажаємо вам неймовірних досягнень у майбутньому році!

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З Новим 2024 роком! Бажаємо вам здоров'я, щастя, гармонії й великої любові. Нехай ваш шлях буде яскравим і повним радісних моментів!

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Хай тобі в новому році добре спиться і на боці, й горілиць, і носом вниз, й в гостях, і вдома – скрізь. Хай тобі насняться гроші та начальники хороші. Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі. Але щастя – хай не сниться, а шкребе тебе по спинці.

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Картинки з Новим роком українською мовою

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