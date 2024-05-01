Уночі в небі над низкою областей України помітили загадковий зелено-синій спалах: що це було (відео)

1 травня 2024 року, вночі, жителі кількох областей України стали свідками космічного явища – у небі пролетів метеор, залишаючи за собою яскравий зелено-блакитний слід.

Відео з цією подією з'явилися в місцевих Telegram-каналах. На кадрах видно, як космічне тіло швидко пронеслося по небу, викреслюючи у темряві чіткий блакитний хвіст.

Метеор був помітний у небі над Харківською, Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою та Сумською областями. Свідки описують спалах як дуже яскравий, настільки, що він освітлював вулиці та прилеглі території. Після цього метеор зник так само швидко, як і з'явився.

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Походження та склад метеора наразі невідомі. Фахівці з астрономії планують проаналізувати доступні дані, щоб визначити його траєкторію, розміри та можливий склад.

Метеори – це небесні тіла, які потрапляють у поле тяжіння Землі та згорають в атмосфері. Більшість із них згорають повністю, не завдаючи шкоди. Лише деякі, найбільші, можуть досягти поверхні планети у вигляді метеоритів.

Нагадаємо, у Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи. Юрій Ігнат прокоментував цей дивний спалах над Києвом.

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