Жодної хімії: прості способи відмити дзеркала у будинку

Дзеркала у будинках, особливо де мешкають діти, часто забруднюють і відмити їх якісно, аби не залишилося розводів, буває нелегко.

Однак завдяки простим лайфхакам можна відмити дзеркала без розчинників та шкідливих хімічних речовин. Оцет, спирт та сода стануть вашими найкращими помічниками у цьому завданні.

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Оцет для блиску: змішайте однакові частини води та оцту у пульверизаторі. Розпиліть цей розчин на поверхню дзеркала і витріть чистою тканиною або газетою. Оцет допоможе вам позбутися розводів та залишити дзеркало блискучим.

Спирт – розведіть спирт і воду у співвідношенні 1:1. Такий розчин ідеально підходить для видалення жирних плям та відбитків від пальців. Протріть дзеркало м'якою тканиною, змоченою у розчині та протріть насухо.

Сода – чудово впорається із важкими забрудненнями. Зробіть пасту, змішавши соду з водою, і нанесіть її на дзеркало. Зачекайте кілька хвилин, а потім протріть поверхню. Сода допоможе видалити навіть найтрудніші забруднення.

Застосовуючи ці прості та екологічно чисті методи, ви зможете насолоджуватися бездоганно чистими дзеркалами у своєму будинку, не використовуючи агресивні хімікати.

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