Незначна звичка на кухні змусить позбутися вас конденсату на вікнах

Конденсат на вікнах у кухні може бути викликаний різницею температур між теплим повітрям у приміщенні та холодним повітрям за вікном. Коли тепле повітря зустрічається з холодним, воно конденсується, утворюючи краплі води.

Часте утворення конденсату може призвести до появи плісняви на віконних рамах та підвіконні. Щоб цього уникнути, потрібно пі час приготування страв взяти за звичку ставити вікно на провітрювання, пише Mirror.

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Якщо у вас старі вікна, які не мають кватирки, або які не відкриваються, ви можете встановити на них термоізоляцію. Це допоможе зменшити різницю температур між теплим повітрям у приміщенні та холодним повітрям за вікном.

Також не варто забувати вмикати витяжку, яка вбиратиме пари з посуду, в якому готуються страви.

Так само вам слід завжди відкривати вікно після прийняття душу або ванни та залишати його відкритим принаймні на 10 хвилин із закритими дверима, щоб вивести зайву вологу. Також бажано щоранку протирати вікна насухо від конденсату, щоб позбутися зайвої вологи та запобігти утворенню цвілі.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини можуть бути хорошим природним способом знизити рівень вологи в повітрі, створюючи менш сприятливе середовище для цвілі.

До речі, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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