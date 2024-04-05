Ніжне печиво "Мадлен": ідеальне до чаю
Ніжне печиво у вигляді милих черепашок, що за смаком і текстурою нагадує бісквіт. М'яке, смачне, з легким ароматом лимона та медовою ноткою. Ідеальне до чаю!
ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ
- 50 гр меду
- 200 гр борошна
- 100 гр цукру
- 60 мл молока
- 3 яйця (150 г)
- 10 гр розпушувача
- 200 гр вершкового масла (помадка)
- цедра одного лимона
- стручок ванілі
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Для приготування печива Мадлен збиваємо розм'якшене вершкове масло (помадку) з цукром, міксером або ручним віночком протягом декількох хвилин.
Крок 2
Додаємо у збиту помадку, що посвітліла, яйця, тепле молоко і мед.
Крок 3
Потім борошно змішуємо з розпушувачем, насінням ванілі, цедрою лимона та сіллю.
Крок 4
За допомогою кондитерського мішка або ложки викладаємо тісто у форму "Мадлен" і випікаємо при температурі 170°С від 8 до 20 хвилин. Якщо у вас силіконові форми, то їх змащувати жиром не потрібно, тому що в самому тесті великий вміст вершкового масла. При випіканні будьте уважні, тому що мед у випічці, потрапляючи в духовку, дуже швидко забарвить мадленки в золотистий колір.
Класична форма "Мадлен" зроблена у вигляді стулок раковини. Думаю, нічого страшного не станеться, якщо ви приготуєте це печиво у будь-якій іншій невеликій формі.
Крок 5
Смачного!