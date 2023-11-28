Неймовірний смак та аромат: Як приготувати каву з халвою
Початок дня для багатьох з нас неможливий без кави, що бадьорить і надає енергії. Вона супроводжує нас не лише під час ранкових ритуалів, але і під час зустрічей з друзями чи робочих нарад. Деякі вибирають варіант "прокидання" з кавою в улюбленій кав'ярні, тоді як інші віддають перевагу приготуванню її вдома. Світ рецептів для цього улюбленого напою неймовірно різноманітний.
Сьогодні хочемо вас приємно здивувати нестандартним поєднанням – кавою з халвою. Цей насичений напій із густою консистенцією та унікальним смаком дозволить вам відкрити нові грані кавового світу, пише Shuba. Східні нотки подарують вам та вашим близьким неперевершені враження.
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Рецепт кави з халвою
Інгредієнти на 2 порції:
- Халва — 100 г;
- Кава мелена — 4 ч. л.;
- Молоко — 100 мл;
- Вода — 200 мл.
Спосіб приготування:
- Халву розімніть на тарілці за допомогою вилки.
- Нагрійте молоко в сотейнику на середньому вогні протягом 2-3 хвилин, але не доводьте його до кипіння.
- За допомогою занурювального блендера збийте халву та молоко протягом 1-2 хвилин.
- Заваріть каву будь-яким зручним для вас способом: у турці, кавомашині або гейзерній кавоварці. Якщо ви вибрали турку або гейзерку, процідіть через ситечко в чашки.
- Перелийте отриману суміш молока з халвою у чашку з кавою. За бажанням додайте корицю, шоколад чи сироп, звертаючи увагу на насолоду від халви.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.
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