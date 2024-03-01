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Неймовірний шоколадний брауні: досконалий рецепт

Володимир Ярославський

Неймовірний шоколадний брауні: досконалий рецепт

БЛОГ

Чи куштували ви справжній, м’який і соковитий, трішечки тягучий, ультра шоколадний, захоплюючий подих Брауні?

 

 

 

А ви взагалі знаєте як я люблю шоколад?

 

 

Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості.

 

Але ще й простий!

 

 

200г 70% чорного шоколаду

 

200г вершкового масла 82.5%

 

170г цукру

 

5г середньо-крупна морська сіль

 

3 шт куряче яйце

 

70г звичайного борошна

 

35г гарного какао порошку

 

 

100г білого шоколаду

 

100-150г підсмажених горіхів

 

 

Чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком

 

 

Яйця просто перемішую з цукром, не взбиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.

 

У миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую

 

Додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)

 

Додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання.

 

 

Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.

 

 

Ставлю на температуру 200 градусів

 

Якщо форма прямокутна як в мене то на 12-15 хвилин

 

Якщо звичайна кругла 24 См ( і у вас вийшов не товстий шоколадний шар) 10-12 хвилин

 

 

Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути - аж живий!

 

Зверху має бути легка суха скоринка.

 

 

Дайте Брауні охолонути

 

Навіть можна у холодильнику.

 

Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, зЗбитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.

Джерело:Instagram

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