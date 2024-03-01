Неймовірний шоколадний брауні: досконалий рецепт
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Чи куштували ви справжній, м’який і соковитий, трішечки тягучий, ультра шоколадний, захоплюючий подих Брауні?
А ви взагалі знаєте як я люблю шоколад?
Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості.
Але ще й простий!
200г 70% чорного шоколаду
200г вершкового масла 82.5%
170г цукру
5г середньо-крупна морська сіль
3 шт куряче яйце
70г звичайного борошна
35г гарного какао порошку
100г білого шоколаду
100-150г підсмажених горіхів
Чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком
Яйця просто перемішую з цукром, не взбиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.
У миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую
Додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)
Додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання.
Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.
Ставлю на температуру 200 градусів
Якщо форма прямокутна як в мене то на 12-15 хвилин
Якщо звичайна кругла 24 См ( і у вас вийшов не товстий шоколадний шар) 10-12 хвилин
Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути - аж живий!
Зверху має бути легка суха скоринка.
Дайте Брауні охолонути
Навіть можна у холодильнику.
Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, зЗбитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.