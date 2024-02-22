Неймовірно соковите: як правильно приготувати куряче філе
Як готувати куряче філе, щоб воно залишалося соковитим
Куряче філе – універсальний продукт, який можна приготувати на будь-який смак. Проте, часто воно виходить сухим, що псує все задоволення від страви. На щастя, є простий секрет, як зробити куряче філе соковитим та ароматним – маринування.
Завдяки цьому простому рецепту Олександра Огороднікова ви зможете приготувати соковите та ароматне куряче філе, яке стане справжньою окрасою вашого столу.
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Інгредієнти:
- 1 кг курячого філе
- 1 л води
- 50 г солі
- 50 г цукру
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 2 лаврові листки
- 10 горошин чорного перцю
- 1 гілочка розмарину
- 1 гілочка чебрецю
Приготування:
- У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, нарізану цибулю, подрібнений часник, перець, лавровий лист, розмарин та чебрець.
- Доведіть маринад до кипіння, а потім повністю охолодіть.
- Залийте куряче філе процідженим маринадом та поставте в холодильник на 5-7 годин.
- Вийміть філе з маринаду, обсушіть паперовим рушником.
- Обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки.
- Доведіть до готовності в духовці або на грилі.
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна додати до маринаду інші спеції та трави, наприклад, паприку, куркуму, орегано або базилік.
- Час маринування може варіюватися від 2 годин до доби. Чим довше філе буде маринуватися, тим більш соковитим воно буде.
- Не перетримуйте куряче філе на вогні, щоб воно не стало сухим.
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