Неймовірно соковите: як правильно приготувати куряче філе

Як готувати куряче філе, щоб воно залишалося соковитим

Куряче філе – універсальний продукт, який можна приготувати на будь-який смак. Проте, часто воно виходить сухим, що псує все задоволення від страви. На щастя, є простий секрет, як зробити куряче філе соковитим та ароматним – маринування.

Завдяки цьому простому рецепту Олександра Огороднікова ви зможете приготувати соковите та ароматне куряче філе, яке стане справжньою окрасою вашого столу.

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Інгредієнти:

1 кг курячого філе

1 л води

50 г солі

50 г цукру

1 цибулина

1 зубчик часнику

2 лаврові листки

10 горошин чорного перцю

1 гілочка розмарину

1 гілочка чебрецю

Приготування:

У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, нарізану цибулю, подрібнений часник, перець, лавровий лист, розмарин та чебрець. Доведіть маринад до кипіння, а потім повністю охолодіть. Залийте куряче філе процідженим маринадом та поставте в холодильник на 5-7 годин. Вийміть філе з маринаду, обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки. Доведіть до готовності в духовці або на грилі.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до маринаду інші спеції та трави, наприклад, паприку, куркуму, орегано або базилік.

Час маринування може варіюватися від 2 годин до доби. Чим довше філе буде маринуватися, тим більш соковитим воно буде.

Не перетримуйте куряче філе на вогні, щоб воно не стало сухим.

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