Неймовірна смакота: рецепт салату з баклажанів на зиму

Баклажани – один із найулюбленіших овочів для зимової консервації. Вони чудово поєднуються з помідорами, болгарським перцем, морквою та цибулею, а правильно підібрані спеції й зелень роблять страву не гіршою за свіжі літні салати.

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг

солодкий перець – 1 кг

помідори – 1,5 кг

морква – 0,5 кг

часник – 200 г

гострий перець – 1 шт

кріп – пучок

петрушка – пучок

цукор – 150 г

сіль – 50 г

оцет – 100 г

рослинна олія – ​​0,5 л

Щоб приготувати смачний салат на зиму, потрібно підготувати овочі: баклажани миють, нарізають і залишають у підсоленій воді, аби прибрати можливу гіркоту. Болгарський перець очищають від насіння та ріжуть смужками, моркву натирають на тертці. Помідори подрібнюють через м’ясорубку, додають часник, гострий перець і свіжу зелень. Усе перемішують, солять, підсолоджують, вливають олію й оцет.

Суміш ставлять на вогонь, доводять до кипіння і варять ще близько пів години. Готовий салат розкладають у стерильні банки, закривають кришками, перевертають та залишають під рушником до повного охолодження. Зберігати заготовку слід у темному прохолодному місці.

