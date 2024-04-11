Неймовірна цінність рибної ікри: коштує мало, користі топ

Так виглядає ікра.

Субпродукти риб - вкрай поживна їжа, а ікра - майже суперфуд.

Спочатку дам суто технічно. В 2 столових ложках ікри ВЖЕ є близько 250% денної норми вітаміну В12, незамінного для нервової системи, антиоксиданту селену 30-50 мг, чого достатньо щоб підтримати роботу щитоподібної та поратись зі стресом навколишнього середовища. Звичайно, ще до 800 мг та 1,080 мг DHA/EPA Омега-3 жирних кислот, шо шукаємо по бадах.

Тепер по суті. Ікру без рафінованої олії знайти вкрай важко. Це тендітна з точки зору біологічної безпеки субстанція. Тому якщо банка - так, сіль, консервант, рафінація. Якщо паритись чистою історією / заморозка. Є заморозка зернят вже солоних.

Тут - свіжоморожена ікра тріски ще на кораблях. Коштує мало. Цінність - топ.

Засолити - на 200 г ікринок, що вичистили за хвилину з плівок, 2 ст л та 30 мл оливкової олії. Перемішати. Від 6 до 20 годин.

Я лишаю частину сирою, в омлету. На кшталт окономіяки. Просто бовтанка з яйцем та рубленим кейлом. Смачно - капець. Корисно теж. Нутрітивна цінність тут неймовірна.