Нерви будуть в порядку вже за кілька днів: який фрукт радять їсти лікарі

Нове дослідження показало, що додавання ківі до раціону може покращити настрій, самооцінку, оптимізм та цілеспрямованість вже через чотири дні.

Дослідження, опубліковане в British Journal of Nutrition, було проведено науковцями з Університету Отаго в Новій Зеландії. Вони розділили 155 учасників дослідження на три групи: ті, хто щодня отримував 250 мг таблеток вітаміну С; ті, хто їв по два ківі; і ті, хто отримав одну таблетку плацебо, пише Newsweek.

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Наприкінці дослідження як ті, хто приймав вітамін С, так і ті, хто їв ківі, повідомили про покращення настрою, але лише ті, хто їв ківі, повідомили про покращення самооцінки успіху.

Дослідники вважають, що ці зміни в настрої частково можуть бути пов’язані з високим вмістом вітаміну С у фруктах. Попередні дослідження показали, що споживання вітаміну С пов’язане з покращенням настрою, життєвої сили, самопочуття та зниженням рівня депресії, тоді як дефіцит вітаміну С пов’язаний з вищим рівнем депресії та когнітивних порушень.

"Людям дуже приємно знати, що невеликі зміни в їхньому раціоні, як-от додавання ківі, можуть змінити їхнє самопочуття щодня", — сказав співавтор дослідження Тамлін Коннер, професор психології в Університеті Отаго.

"Ми заохочуємо до цілісного підходу до харчування та гарного самопочуття, додаючи до вашого раціону різні продукти, багаті поживними речовинами", — сказав Флетчер.

Ківі - це смачний і поживний фрукт, який містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вони є хорошим джерелом вітаміну С, клітковини, калію та фолієвої кислоти. Ківі також містять антиоксиданти, які можуть допомогти захистити клітини від пошкоджень.

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