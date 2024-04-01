Неочікувані варіанти використання чаю в кулінарії та побуті

Увагу привертає нетрадиційне використання продуктів в повсякденному житті. UAportal підготував декілька способів застосування чаю, які виходять за рамки заварювання.

Чай для очищення

Цікаво, що чаєм можна мити дзеркала та вікна. Можна заварити горнятко міцного чорного чаю, дати йому охолонути, а потім налити в розпилювач. Таким чином можна досягти блиску без розводів, розпорошивши його на скляну поверхню і протерши її дочиста.

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Завдяки вмісту в чаї коричневої речовини, він ефективно видаляє бруд і наліт, залишаючи скло блискучим. Крім того, заварка залишає освіжаючий аромат у вашій оселі.

Чай для кулінарії

Унікальне доповнення до кулінарних страв можна зробити, використовуючи заварений зелений чай як рідину для приготування рису, надавши йому тонкої вишуканості та неповторного смакового відтінку. Чай також можна додавати у вершки або молоко для заварного крему та домашнього морозива, додаючи природні земляні та квіткові нотки.

Чай для усунення неприємного запаху

Чай може слугувати чудовим природним поглиначем неприємних запахів, якщо покласти кілька пакетиків у холодильник, щоб вони поглинали неприємні запахи завдяки своїй пористій природі. Крім того, сухе чайне листя можна розсипати на дно сміттєвого відра, щоб ефективно усунути та контролювати неприємні пахощі.

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