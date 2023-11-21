Незвично і дуже смачно: Як приготувати оладки з капусти
Як зробити оладки з капусти
Капуста, невичерпний елемент наших кулінарних експериментів, може вражати своєю варіативністю. Спробуйте цей простий рецепт – і вас вразить, наскільки смачно та креативно може виглядати капуста.
Замість звичайних тушкованих страв чи запіканок, пропонуємо спробувати незвичайні капустяні оладки – простий, смачний і бюджетний варіант, який неодмінно здивує вас та вашу родину. Рецептом поділились на сайті Ukr.Media.
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Інгредієнти:
- 500 г капусти;
- 1 велика цибуля;
- 3 зубчики часнику;
- 3 яйця;
- 4 ст. л. борошна (60 г);
- 1 ч. л. солі;
- спеції за смаком;
- рослинна олія для смаження;
- за бажанням: сметана або йогурт, кріп та часник для соусу.
Спосіб приготування:
- Капусту нашаткуйте, перекладіть у каструлю, залийте 4 склянками води та відварюйте протягом 10 хвилин. Процідіть рідину і дайте трохи остигти.
- Очищуйте та нарізайте цибулю і часник, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії. Додайте до капусти.
- До отриманої маси додайте яйця, сіль, спеції, борошно і замішайте овочеве тісто.
- Розігрійте олію на сковороді. Ложкою викладайте тісто і формуйте оладки. Смажте до золотистого кольору з обох сторін.
- Для соусу змішайте йогурт (сметану) з кропом і часником. Подавайте разом з капустяними оладками.
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