Незвично і дуже смачно: Як приготувати оладки з капусти

Як зробити оладки з капусти

Капуста, невичерпний елемент наших кулінарних експериментів, може вражати своєю варіативністю. Спробуйте цей простий рецепт – і вас вразить, наскільки смачно та креативно може виглядати капуста.

Замість звичайних тушкованих страв чи запіканок, пропонуємо спробувати незвичайні капустяні оладки – простий, смачний і бюджетний варіант, який неодмінно здивує вас та вашу родину. Рецептом поділились на сайті Ukr.Media.

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Інгредієнти:

500 г капусти;

1 велика цибуля;

3 зубчики часнику;

3 яйця;

4 ст. л. борошна (60 г);

1 ч. л. солі;

спеції за смаком;

рослинна олія для смаження;

за бажанням: сметана або йогурт, кріп та часник для соусу.

Спосіб приготування:

Капусту нашаткуйте, перекладіть у каструлю, залийте 4 склянками води та відварюйте протягом 10 хвилин. Процідіть рідину і дайте трохи остигти. Очищуйте та нарізайте цибулю і часник, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії. Додайте до капусти. До отриманої маси додайте яйця, сіль, спеції, борошно і замішайте овочеве тісто. Розігрійте олію на сковороді. Ложкою викладайте тісто і формуйте оладки. Смажте до золотистого кольору з обох сторін. Для соусу змішайте йогурт (сметану) з кропом і часником. Подавайте разом з капустяними оладками.

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