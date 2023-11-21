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Незвично і дуже смачно: Як приготувати оладки з капусти

Ігор Романько

Як зробити оладки з капусти

Капуста, невичерпний елемент наших кулінарних експериментів, може вражати своєю варіативністю. Спробуйте цей простий рецепт – і вас вразить, наскільки смачно та креативно може виглядати капуста.

Замість звичайних тушкованих страв чи запіканок, пропонуємо спробувати незвичайні капустяні оладки – простий, смачний і бюджетний варіант, який неодмінно здивує вас та вашу родину. Рецептом поділились на сайті Ukr.Media.

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Інгредієнти:

  • 500 г капусти;
  • 1 велика цибуля;
  • 3 зубчики часнику;
  • 3 яйця;
  • 4 ст. л. борошна (60 г);
  • 1 ч. л. солі;
  • спеції за смаком;
  • рослинна олія для смаження;
  • за бажанням: сметана або йогурт, кріп та часник для соусу.

Спосіб приготування:

  1. Капусту нашаткуйте, перекладіть у каструлю, залийте 4 склянками води та відварюйте протягом 10 хвилин. Процідіть рідину і дайте трохи остигти.
  2. Очищуйте та нарізайте цибулю і часник, обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії. Додайте до капусти.
  3. До отриманої маси додайте яйця, сіль, спеції, борошно і замішайте овочеве тісто.
  4. Розігрійте олію на сковороді. Ложкою викладайте тісто і формуйте оладки. Смажте до золотистого кольору з обох сторін.
  5. Для соусу змішайте йогурт (сметану) з кропом і часником. Подавайте разом з капустяними оладками.

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