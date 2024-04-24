Трохи магії і ніякого шахрайства: як візуально зробити обличчя худішим за допомогою макіяжу

Макіяж – це не лише спосіб підкреслити красу, але й інструмент для візуальної корекції рис обличчя. За допомогою правильної техніки можна приховати недоліки, зробити акценти на перевагах та навіть змінити форму обличчя.

Хоча генетика відіграє суттєву роль у формуванні зовнішності, не варто недооцінювати силу макіяжу. Досвідчені візажисти стверджують, що за допомогою косметики можна візуально змінити обличчя, зробивши його худішим, довшим, симетричнішим тощо.

Візажистка Еріка Тейлор, яка має понад 25 років досвіду роботи у сфері краси, поділилася у соцмережах простою, але дієвою технікою корекції овалу обличчя за допомогою контурингу та рум'ян.

Ось покрокова інструкція:

Розділіть обличчя на зони за допомогою контуру: Нанесіть лінію контуру трохи вище вилиці, йдучи від вуха до середини обличчя.

Далі проведіть лінію трохи вниз по щоці, до рівня нижньої частини носа. Нанесіть рум'яна: Замість звичної зони на щоках, нанесіть рум'яна трохи вище, на "яблучка" щік.

Розтушуйте рум'яна вгору та трохи назовні, до скронь.

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Важливо: Цей лайфхак візуально звужує обличчя, але не підходить для людей віком 45+. У цьому віці надмірне контурування може підкреслити зморшки та створити ефект маски.

Пам'ятайте, що макіяж – це мистецтво, яке потребує практики та експериментів. Не бійтеся пробувати нові техніки та шукати образи, які підкреслять вашу індивідуальну красу.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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