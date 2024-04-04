Деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн: кого це стосується

Як оформити щомісячну надбавку 944 гривні до пенсії

Багато літніх людей потребують сторонньої допомоги та догляду. Для таких пенсіонерів існує щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 944 гривень.

Про це пише today.ua. Детальніше про те, як оформити надбавку, можна дізнатися на вебсайті Пенсійного фонду України. Не забудьте поділитися цією інформацією зі своїми близькими та друзями.

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Хто може отримати цю надбавку?

Пенсіонери, які досягли 80 років.

Проживають самотньо.

Потребують регулярної допомоги та догляду за станом здоров'я.

Отримують пенсію за віком (не за інвалідністю).

Як оформити надбавку?

Зверніться до Пенсійного фонду України.

Напишіть заяву.

Надайте медичну довідку про стан здоров'я.

Пам'ятайте:

Надбавка нараховується з місяця, наступного за місяцем, в якому пенсіонер досяг 80 років.

Якщо пенсіонер вже отримує доплату за інвалідність, то він не має права на цю надбавку.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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