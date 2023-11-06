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Суспільство

Неякісний та поверхневий сон: як подолати проблему

Діана Бондаренко

Неякісний та поверхневий сон: як подолати проблему

Безсоння – це поширене захворювання, яке характеризується труднощами з засинанням, якісним сном та, як наслідок, з нормальним функціонуванням організму протягом дня. Проте існують способи, які покращать сон.

Про це повідомили в Useti.org. Зазначили, що іноді безсоння може бути симптомом більш серйозного захворювання, зокрема захворювання мозку, атеросклерозу, психічного або черепно-мозкових травм.

Крім цього, тривале безсоння може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а саме:

  • кардіологічні захворювання (артеріальна гіпертензія та серцева недостатність);
  • нервові захворювання (депресія та тривога);
  • метаболічні захворювання (діабет та ожиріння);
  • проблеми з пам'яттю та концентрацією;
  • зниження працездатності.

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Проте це можна виправити за допомогою простих дій. Тому, аби покращити сон потрібно:

  • створити регулярний режим сну;
  • створити комфортну атмосферу в спальні;
  • відмовитися від вживання кофеїну та алкоголю перед сном;
  • регулярно займатися спортом, зокрема гуляти на свіжому повітрі перед сном;
  • позбутися шкідливих звичок та звести до мінімуму стресові ситуації;
  • перед сном випити тепле молоко з медом;
  • прийняти ванну з морською сіллю або валеріаною;
  • поруч з ліжком покласти невеликий мішечок із сухою лавандою;
  • створити заспокійливу атмосферу, наприклад, прийняти теплу ванну або почитати книгу.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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Суспільство