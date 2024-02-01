Нейтралізує висипання та відбілює: користь лимонного соку для шкіри

Лимон - це не лише смачний і корисний фрукт, але й ефективний засіб для догляду за шкірою. Він має ряд корисних властивостей, які допомагають боротися з різними проблемами шкіри. Проте, варто знати, як правильно його використовувати.

Про це пише Telegraf.

Прищі та акне. Лимон має антибактеріальні властивості, які допомагають знищувати бактерії, що викликають прищі. Крім того, лимонний сік має підсушуючий ефект, який допомагає зменшити запалення.

Пігментні плями. Лимонний сік має відбілюючі властивості, які допомагають зменшити пігментні плями, такі як веснянки та хлоазми.

Вугрі. Лимонний сік допомагає очистити пори та видалити надлишки шкірного жиру, що може призвести до виникнення вугрів.

Опіки. Лимонний сік має протизапальні та заспокійливі властивості, які допомагають загоювати опіки.

Читайте також: Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Як використовувати лимон для догляду за шкірою

Існує безліч способів використовувати лимон для догляду за шкірою.

Ось кілька простих рецептів:

Лимонний скраб. Для приготування лимонного скрабу змішайте дві столові ложки лимонного соку з однією столовою ложкою цукру. Нанесіть скраб на обличчя масажними рухами, а потім змийте теплою водою.

Лимонна маска . Для приготування лимонної маски змішайте одну столову ложку лимонного соку з однією столовою ложкою меду. Нанесіть маску на обличчя на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

. Для приготування лимонної маски змішайте одну столову ложку лимонного соку з однією столовою ложкою меду. Нанесіть маску на обличчя на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою. Лимонний тонік. Для приготування лимонного тоніка змішайте одну столову ложку лимонного соку з двома столовими ложками мінеральної води. Нанесіть тонік на обличчя за допомогою ватного диска.

Важливо пам'ятати, що перед використанням лимону для догляду за шкірою необхідно провести тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість лимонного соку на тильну сторону зап'ястя і почекайте 24 години. Якщо на шкірі не виникне почервоніння або подразнення, то лимон можна використовувати для догляду за шкірою.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!