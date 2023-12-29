Не загортайте у плівку: Експерти розповіли, як зберегти сир свіжим та смачним довше

Сирні дошки – це гарна закуска на Новий рік. Однак важливо ніколи не тримати сир загорнутим у поліетилен, щоб уникнути цвілі.

Сиру потрібні кисень і вологість, щоб залишатися свіжим і смачним. Про це повідомляє Express.co.uk.

Загортання сиру в харчову плівку може здатися зручним, але насправді це завдає більше шкоди сиру. В ньому затримується надто багато вологи, через що сир запліснявіє.

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Прозора поліетиленова плівка пропускає надто багато світла, через що сир може набути неприємного аромату. Щоб правильно зберігати сир, варто використовувати пергаментний папір і вільний пакет з застібкою.

Перш ніж закривати блискавку, переконайтеся, що в пакеті ще є повітря, щоб сир мав достатньо кисню та вологи. Обов’язково загорніть весь сир повністю, оскільки будь-які відкриті шматочки сиру, швидше за все, висохнуть і затвердіють.

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