Не забувайте про зволоження: як доглядати за шкірою взимку

З приходом холодів наша шкіра потребує особливого догляду, адже мороз, вітер та перепади температур негативно впливають на її стан. Щоб зберегти обличчя та тіло в гарному стані, важливо дотримуватися кількох простих правил. Застосовуйте їх регулярно і побачите позитивні зміни. Про це пише Telegraf.

Очищення:

Відмовтеся від жорстких засобів, які пересушують шкіру. Вибирайте м'який гель (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальне молочко.

Регулярно використовуйте ензимний пілінг для обличчя, щоб видалити ороговілі клітини та покращити мікроциркуляцію.

Зволоження:

Замініть легкі креми на більш щільні та зволожуючі.

Наносите зволожувальні маски щонайменше раз на тиждень.

Тонізація:

Використовуйте тоніки без спирту, щоб зміцнити ліпідний бар'єр шкіри.

Захист капілярів:

Застосовуйте спеціальний крем для захисту капілярів, якщо у вас є схильність до куперозу.

Догляд за губами:

Перед виходом на вулицю наносите на губи живильний бальзам або гігієнічну помаду.

Догляд за тілом:

Регулярно використовуйте зволожувальне молочко або крем для тіла, щоб запобігти сухості та стягнутості шкіри.

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Ось ще кілька корисних порад:

Пийте багато води, щоб підтримувати шкіру зволоженою зсередини.

Вживайте продукти, багаті на вітаміни A, E і C, які необхідні для здоров'я шкіри.

Захищайте шкіру від сонця, навіть узимку.

Уникайте різких перепадів температур.

Не тріть і не розчісуйте шкіру, якщо вона свербить.

Якщо у вас виникли серйозні проблеми зі шкірою, зверніться до дерматолога.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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