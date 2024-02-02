Не забувайте про зволоження: як доглядати за шкірою взимку
Не забувайте про зволоження: як доглядати за шкірою взимку
З приходом холодів наша шкіра потребує особливого догляду, адже мороз, вітер та перепади температур негативно впливають на її стан. Щоб зберегти обличчя та тіло в гарному стані, важливо дотримуватися кількох простих правил. Застосовуйте їх регулярно і побачите позитивні зміни. Про це пише Telegraf.
Очищення:
- Відмовтеся від жорстких засобів, які пересушують шкіру. Вибирайте м'який гель (для комбінованої та жирної шкіри) або зволожувальне молочко.
- Регулярно використовуйте ензимний пілінг для обличчя, щоб видалити ороговілі клітини та покращити мікроциркуляцію.
Зволоження:
- Замініть легкі креми на більш щільні та зволожуючі.
- Наносите зволожувальні маски щонайменше раз на тиждень.
Тонізація:
- Використовуйте тоніки без спирту, щоб зміцнити ліпідний бар'єр шкіри.
Захист капілярів:
- Застосовуйте спеціальний крем для захисту капілярів, якщо у вас є схильність до куперозу.
Догляд за губами:
- Перед виходом на вулицю наносите на губи живильний бальзам або гігієнічну помаду.
Догляд за тілом:
- Регулярно використовуйте зволожувальне молочко або крем для тіла, щоб запобігти сухості та стягнутості шкіри.
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Ось ще кілька корисних порад:
- Пийте багато води, щоб підтримувати шкіру зволоженою зсередини.
- Вживайте продукти, багаті на вітаміни A, E і C, які необхідні для здоров'я шкіри.
- Захищайте шкіру від сонця, навіть узимку.
- Уникайте різких перепадів температур.
- Не тріть і не розчісуйте шкіру, якщо вона свербить.
- Якщо у вас виникли серйозні проблеми зі шкірою, зверніться до дерматолога.
Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.
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