Не викручуйте: як випрати вовняний джемпер, щоб він не сів

У прохолодну погоду багато людей надягає вовняні джемпери, щоб зігрітися. Однак прання таких речей може викликати чималі складнощі.

Речі з вовни досить легко псуються, через неправильне прання. Експерти пояснили, як випрати кофту, щоб вона не сіла та не розтягнулася, повідомляє Express.co.uk.

Перед пранням завжди найкраще почати з перевірки етикетки. Це дасть важливу інформацію про те, як чистити одяг і доглядати за ним. Завжди найкраще дотримуватися вказівок щодо догляду на етикетці.

Читайте також: Три прості засоби, які врятують навіть найбрудніші білі шкарпетки

Якщо на одязі є невелика пляма, можна спробувати почистити точково, а не класти річ у пральну машину. Промокніть забруднену ділянку сумішшю теплої води та прального порошку, але уникайте тертя плями, оскільки це може пошкодити волокна.

Під час точкового чищення обов’язково використовуйте чисту білу тканину або губку, щоб обережно промокнути пляму. Промийте чистою водою і висушіть чистим рушником.

Якщо джемпер брудний, наповніть раковину теплою водою і додайте невелику кількість м’якого засобу для прання вовни. Переконайтеся, що вода добре змішана з миючим засобом.

Потім обережно занурте вовняний джемпер у воду, але не скручуйте та не тріть одяг сильно. Дайте джемперу відмокнути приблизно на 10-15 хвилин, а потім промийте його прохолодною чистою водою, поки миючий засіб повністю не буде видалено.

Витисніть воду з джемпера, згорнувши його в чистий, сухий рушник, знову ж таки, обережно, щоб не скручувати та не викручувати.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!