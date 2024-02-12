Не викидайте лушпиння від цибулі: Як зробити найкраще добриво для огірків

Як зробити добриво для огірків з лушпиння цибулі

Хочете, щоб ваші огірочки давали рясний урожай? Забудьте про магазинні добрива. Спробуйте підживити їх цибулевим лушпинням – це екологічно чистий і дуже ефективний засіб.

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Як приготувати добриво:

Зберіть 1 склянку цибулевого лушпиння. Залийте лушпиння 10 л води. Доведіть до кипіння і дайте настоятися кілька годин. Процідіть рідину.

Як використовувати добриво:

Полийте огірки під корінь настоєм лушпиння. Повторюйте підживлення 1 раз на 2 тижні.

Результат:

Міцна коренева система.

Швидкий ріст огірків.

Великий урожай.

Захист від шкідників.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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