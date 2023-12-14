Не викидайте рослину: що робити, якщо у горщику з квітами запліснявіла земля

Пліснява в горщику з квіткою - це поширена проблема. Вона може виникнути з різних причин, таких як надлишок вологи, поганий дренаж, недостатня вентиляція або занадто щільний ґрунт.

Якщо ви помітили цвіль в горщику, перше, що потрібно зробити, це визначити причину її появи. Якщо це надлишок вологи, то необхідно зменшити частоту поливу. Також слід перевірити дренаж горщика і, якщо потрібно, зробити його кращим. Для цього можна додати в ґрунт дренажний керамзит або інші матеріали, пише "Яскрава клумба".

Читайте також: Можна отруїтись і не тільки: які кімнатні рослини не слід тримати вдома

Якщо цвіль викликана поганою вентиляцією, то необхідно переставляти горщик на більш освітлене місце. Також можна спробувати провітрити приміщення, в якому знаходиться квітка.

Якщо ж цвіль виникла через занадто щільний ґрунт, то його потрібно розпушити. Для цього можна використовувати дерев'яну паличку або спеціальний інструмент для розпушування ґрунту.

Якщо ви не можете усунути причину появи цвілі, то найкраще пересадити квітку в новий ґрунт. Перед пересадкою необхідно замочити коріння квітки у фунгіциді або розчині марганцівки. Це допоможе захистити рослину від повторної появи цвілі.

Якщо пересадити квітку неможливо, то можна видалити верхній шар ґрунту, наскільки це можливо, і замініть на новий. Також слід полити квітку препаратом "Фундазол". Розчиніть 2 грами засобу в літрі води. Це допоможе знищити цвіль і запобігти її повторній появі.

Поради, як уникнути появи цвілі в горщику:

Поливайте квіти за потреби.

Переконайтеся, що в горщику є достатній дренаж.

Регулярно провітрюйте приміщення, в якому знаходяться квіти.

Не використовуйте занадто щільний ґрунт.

Регулярно пересаджуйте квіти.

Слідкуючи цим порадам, ви зможете уникнути появи цвілі в горщику і забезпечити своїм квітам здоров'я і довголіття.

Пропонуємо дізнатися, як позбутися цвілі на кімнатних рослинах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!