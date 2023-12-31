Не викидайте просто так: Садівник пояснив, що можна зробити з новорічною ялинкою після свят

Чимало людей викидають новорічну ялинку на смітник одразу після святкування. Втім, дерево можна використати корисніше, зокрема, у саду.

Кріс Боннетт, засновник Gardening Express, розповів, що можна зробити з новорічною ялинкою після свят. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зробіть мульчу

Можна використати всю органічну речовину ялинки, перетворивши її на природну мульчу. Дайте дереву висохнути, перш ніж покласти гілки в подрібнювач.

Мульча допомагає утримувати рослину або дерево в теплі, а також утримувати всі поживні речовини протягом зимових місяців.

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Використовуйте гілки як утеплювач

Гілками сосни можна захистити ніжні рослини від морозу. Зріжте великі гілки з дерева, а потім покладіть їх на ґрунт, щоб забезпечити ізоляцію та обмежити відтавання та замерзання ґрунту.

Ароматні пакетики

Хвоя ялинки має чудовий аромат, що робить її чудовим доповненням до ароматних пакетиків. Просто додайте голки в невеликі пакетики та зав’яжіть зверху стрічкою, перш ніж покласти їх у гардероб або ящики для свіжого аромату.

Кілки для рослин

Очистіть гілки від голок. Щоб запобігти пошкодженню коренів, посадіть кілки трохи подалі від стебла рослини. Не забувайте встановлювати кілки під кутом, щоб забезпечити рослині кращий захист від вітру.

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