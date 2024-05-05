Не викидайте у жодному разі: що робити зі шкаралупою освячених яєць

Православні 5 травня святкують Великдень. Ті, хто дотримується православних звичаїв і фарбує яйця на свято, часто замислюються, куди діти шкаралупу від освячених яєць.

Священники пояснюють, що будь-який продукт, освячений у церкві, не стає святим. Тому з яєчною шкаралупою можна робити те, що вважаєте за потрібне:

Спалити і закопати попіл.

Використовувати як добриво або джерело кальцію для рослин.

Віднести до церкви, де її спалять разом з іншим непридатним церковним начинням.

Церква вважає, що не можна викидати шкаралупу з зображеннями святих або Христа. Такі яйця призначені для декору, а не для їжі.

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Не рекомендується використовувати наклейки із зображеннями православних обрядів. Це вважається блюзнірством.

Шкаралупу можна подрібнити й використати як добриво для кімнатних, садових та городніх рослин. Її додавали до корму для курей. Також шкаралупою посипали ґрунт навколо рослин, щоб захистити їх від шкідників.

Деякі люди вірять, що шкаралупа освячених яєць може служити оберегом.

За народними прикметами та забобонами, викидати шкаралупу як звичайне сміття не можна. Вважається, що шкаралупа освячених яєць володіє особливою силою. Її використовували для ворожіння, виготовлення оберегів та захисту від злих сил.

Звичайно, кожна людина сама вирішує, що робити зі шкаралупою освячених яєць. Немає жорстких правил, головне – діяти з повагою до традицій.

Пропонуємо дізнатися, скільки днів придатні варені на Великдень яйця.

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