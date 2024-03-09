Не проґавте момент: коли та як обрізати смородину навесні для великого врожаю

Як і коли обрізати кущі смородини у березні

Смородина – невибаглива ягода, але щоб вона радувала вас рясним урожаєм, їй потрібно трішки уваги, особливо на самому початку весни.

Перше, що потрібно зробити ранньою весною – обрізати кущі. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете отримати рясний урожай смородини. Про це пишуть у виданні УНІАН.

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Коли обрізати смородину?

До початку сокоруху, зазвичай на початку-першій половині березня.

У південних регіонах можна обрізати трохи раніше, у північних – трохи пізніше.

Що дає обрізка?

Видалення старих та хворих гілок робить кущ сильнішим.

Рослина не витрачає сили на непотрібні пагони, а краще плодоносить.

Обрізка покращує освітлення та провітрювання куща, що також сприятливо впливає на урожай.

Як правильно обрізати смородину?

Інструменти: гострий і чистий секатор.

гострий і чистий секатор. Що видалити: Сухі, зламані, криві та підмерзлі пагони. Старі пагони темно-коричневого кольору. Дуже тонкі та хворі гілки. Пагони, які загущують кущ.



Формування куща:

Чорна смородина: Однорічні пагони вкоротити на 10 см. На дво-чотирирічних - залишити по 7 бруньок, решту зрізати.

Червона та біла смородина: Залишити і молоді, і старіші пагони. Зрізати дуже старі та хворі гілки, верхні невизрілі частини на пагонах, вовчки.



Особлива увага:

Бруньки: Зріжте або відщипніть бруньки з дивним набряклим виглядом – це ознака брунькового кліща.

Серцевина гілки: Зріз має бути зеленим. Темна серцевина – ознака смородинної скляниці. Отвір із трухою – личинки златки. Уражені кущі обробіть від шкідників.



Після обрізки:

Спаліть старі, хворі гілки та уражені бруньки.

Підгодуйте кущі.

Обробіть від шкідників.

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