Не проґавте момент: коли та як обрізати смородину навесні для великого врожаю
Як і коли обрізати кущі смородини у березні
Смородина – невибаглива ягода, але щоб вона радувала вас рясним урожаєм, їй потрібно трішки уваги, особливо на самому початку весни.
Перше, що потрібно зробити ранньою весною – обрізати кущі. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете отримати рясний урожай смородини. Про це пишуть у виданні УНІАН.
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Коли обрізати смородину?
- До початку сокоруху, зазвичай на початку-першій половині березня.
- У південних регіонах можна обрізати трохи раніше, у північних – трохи пізніше.
Що дає обрізка?
- Видалення старих та хворих гілок робить кущ сильнішим.
- Рослина не витрачає сили на непотрібні пагони, а краще плодоносить.
- Обрізка покращує освітлення та провітрювання куща, що також сприятливо впливає на урожай.
Як правильно обрізати смородину?
- Інструменти: гострий і чистий секатор.
- Що видалити:
- Сухі, зламані, криві та підмерзлі пагони.
- Старі пагони темно-коричневого кольору.
- Дуже тонкі та хворі гілки.
- Пагони, які загущують кущ.
Формування куща:
- Чорна смородина:
- Однорічні пагони вкоротити на 10 см.
- На дво-чотирирічних - залишити по 7 бруньок, решту зрізати.
- Червона та біла смородина:
- Залишити і молоді, і старіші пагони.
- Зрізати дуже старі та хворі гілки, верхні невизрілі частини на пагонах, вовчки.
Особлива увага:
- Бруньки:
- Зріжте або відщипніть бруньки з дивним набряклим виглядом – це ознака брунькового кліща.
- Серцевина гілки:
- Зріз має бути зеленим.
- Темна серцевина – ознака смородинної скляниці.
- Отвір із трухою – личинки златки.
- Уражені кущі обробіть від шкідників.
Після обрізки:
- Спаліть старі, хворі гілки та уражені бруньки.
- Підгодуйте кущі.
- Обробіть від шкідників.
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