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Не тільки всередині, а й зовні: як очистити сковорідку, щоб була як нова

Ігор Романько

Як очистити низ сковорідки за допомогою соди та оцту

Багато господинь мають на кухні старі сковороди з нагаром, які шкода викинути, але й готувати на них вже не приємно. Не поспішайте прощатися з таким посудом! Його можна легко відновити за допомогою доступних та безпечних методів.

За допомогою цих практичних порад з сайту "Одна хвилина" ви зможете легко очистити сковороди від нагару та жиру, подарувавши їм друге життя.

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Очищення чавунної сковороди:

Чавунний посуд стійкий до жорсткого чищення, тому для видалення кіптяви та нагару можна використовувати щітку та жорсткі губки. Вам знадобиться лише два інгредієнти:

  • Сода: Посипте забруднену сковороду щільним шаром соди.
  • Оцет: Залийте соду оцтом, щоб вона просочилась.
  • Залиште сковороду на 1 годину: За цей час хімічна реакція між содою та оцтом розм'якшить нагар.
  • Видаліть нагар: За допомогою жорсткої щітки або губки легко видаліть розм'якшений нагар.

Очищення сковороди з антипригарним покриттям:

Посуд з антипригарним покриттям потребує більш делікатного догляду. Чистити його щіткою не можна, щоб не пошкодити покриття. Ось ефективний метод чищення:

  • Мильний розчин: Натріть чверть шматка господарського мила.
  • Додайте: 10 г солі, 10 г гірчичного порошку та 2 ст. л. нашатирного спирту.
  • Нанесіть суміш: На забруднену поверхню сковороди.
  • Залиште на 30 хвилин: Цього часу буде достатньо, щоб розчин розчинив жир та бруд.
  • Промийте: Сковороду водою.

Очищення сковороди за допомогою крохмалю:

Цей метод підходить для будь-якого типу сковорідок.

  • Крохмальний розчин: Розведіть 100 г картопляного крохмалю в 2 л води.
  • Залийте сковороду: Розчином і поставте на вогонь.
  • Прокип'ятіть: Сковороду протягом 30 хвилин.
  • Видаліть бруд: Після кип'ятіння бруд легко відійде від сковороди.

Важливо:

  • Не використовуйте для чищення сковорідок абразивні чистячі засоби та металеві мочалки.
  • Не залишайте сковороди з нагаром надовго, адже його буде складніше видалити.
  • Регулярно чистіть сковороди, щоб запобігти накопиченню нагару.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити нагар.

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