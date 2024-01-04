Не лише косметика: які речі категорично не можна зберігати у ванній

Ванна кімната - це приміщення з підвищеною вологістю та коливаннями температури. Це створює сприятливі умови для росту цвілі та бактерій. Тому важливо ретельно продумати, які предмети можна зберігати у ванній, а які краще прибрати.

Ось список предметів, які не варто зберігати у ванній кімнаті:

Косметика. Волога може вплинути на текстуру та консистенцію косметичних продуктів, змушуючи їх швидше псуватися. Це особливо стосується крему, пудри та туші. Крім того, волога може сприяти зростанню бактерій у косметиці, створюючи ризик для вашої шкіри.

Аптечка. Вологість та тепло від прийняття душу можуть зробити ліки та харчові добавки менш ефективними.

Книги та журнали. Вода може зіпсувати поліграфічну продукцію. Крім того, вона може стати сприятливим місцем для зростання плісняви.

Електроніка. Випадкові бризки води можуть пошкодити не водонепроникну електроніку. Крім того, використання електронних пристроїв поруч із водою збільшує ризик нещасних випадків з електричним струмом.

Запасні станки для гоління. На лезах бритви може з'явитися іржа, яка притупить їх і зробить менш ефективними.

Ювелірні вироби. Через тепло і вологу деякі метали й дорогоцінні камені можуть потьмяніти.

Рушники. Не залишайте рушники у ванній кімнаті, коли ви ними не користуєтеся. Подібно до книг і журналів, тканина може набувати затхлий запах.

Запасні серветки та туалетний папір. Вплив вологості, коливання температури можуть сприяти псуванню паперових виробів.

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