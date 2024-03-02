Не варто бігти за новою: як врятувати розтягнутий комір кофти

Розтягнутий виріз - це неприємна проблема, яка може виникнути з будь-якою улюбленою річчю. На щастя, існує простий спосіб виправити це.

Про це пише Телеграф.

Що вам знадобиться:

Миска з кубиками льоду та холодною водою

Праска

Плоска тверда поверхня

Інструкції:

Зберіть комір футболки гармошкою. Опустіть зібраний комір у крижану воду. Відітисніть зайву воду. Покладіть футболку на тверду поверхню і пропрасуйте горловину, щоб вона стала більш плоскою. Рухайтеся праскою у напрямку догори. Слідкуйте за тим, щоб не пересушити річ праскою. Вона має залишитися вологою. Залишіть футболку сушитися на плоскій рівній поверхні. Коли вона повністю висохне, виріз буде наче новий.

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Як це працює?

Крижана вода допомагає звузити волокон трикотажу, а праска допомагає їм утриматися в цьому положенні. Важливо не пересушити кофту праскою, інакше волокна знову розтягнуться.

Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.

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