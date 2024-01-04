Не варто бігти за новою: як врятувати розтягнутий комір кофти
Не варто бігти за новою: як врятувати розтягнутий комір кофти
Розтягнутий виріз - це неприємна проблема, яка може виникнути з будь-якою улюбленою річчю. На щастя, існує простий спосіб виправити це.
Про це пише Телеграф.
Що вам знадобиться:
- Миска з кубиками льоду та холодною водою
- Праска
- Плоска тверда поверхня
Інструкції:
- Зберіть комір футболки гармошкою.
- Опустіть зібраний комір у крижану воду.
- Відітисніть зайву воду.
- Покладіть футболку на тверду поверхню і пропрасуйте горловину, щоб вона стала більш плоскою. Рухайтеся праскою у напрямку догори.
- Слідкуйте за тим, щоб не пересушити річ праскою. Вона має залишитися вологою.
- Залишіть футболку сушитися на плоскій рівній поверхні. Коли вона повністю висохне, виріз буде наче новий.
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Як це працює?
Крижана вода допомагає звузити волокон трикотажу, а праска допомагає їм утриматися в цьому положенні. Важливо не пересушити кофту праскою, інакше волокна знову розтягнуться.
Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.
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