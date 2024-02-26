Не спішіть викидати: як врятувати жорстку печінку

Смажена печінка - страва, яка може бути як вишуканим делікатесом, так і розчаруванням. Кулінари прагнуть зробити її ніжною, соковитою, тією, що тане в роті.

Ми розкажемо, що зробити, якщо ви смажили печінку, а вона вийшла жорсткою та несмачною. На жаль, часто після сковороди печінка виходить жорсткою і сухою, псуючи весь смак. Про це пише prosto way.

Якщо це трапилось, усе ще можна виправити ситуацію. Як саме - розповімо далі.

Що робити, якщо печінка вийшла жорсткою?

Є один простий секрет, який допоможе пом'якшити печінку - звичайнісінька сметана. Покладіть смажену печінку у чисту сковорідку та залійте її сметаною. Ретельно перемішайте та увімкніть вогонь. Тушкуйте печінку на повільному вогні приблизно 10-15 хвилин.

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Старайтеся не пересмажувати шматочки. Також доброю практикою буде перед смаженням маринувати печінку в молоці близько 30-40 хвилин - так з неї вийде гіркота, а самі шматочки стануть ніжнішими.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати пересолену страву.

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