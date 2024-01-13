Не спішіть викидати: як зробити смачний чай з фруктових обрізків

Шеф-кухар Том Хант вважає, що трав'яний чай, приготований самостійно, є більш смачним і корисним, ніж той, який можна купити в магазині. Він використовує для цього найрізноманітніші інгредієнти, включаючи фрукти, квіти, трави та спеції.

Про це пише The Guardian.

Основні принципи приготування трав'яного чаю

Для приготування ароматного трав'яного чаю можна використовувати будь-які інгредієнти, які вам подобаються. Однак є кілька основних принципів, яких слід дотримуватися:

Використовуйте свіжі або сушені інгредієнти високої якості.

Не перевантажуйте чайник інгредієнтами.

Насолоджуйтеся смаком чаю, не додаючи в нього цукор або молоко.

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Рецепт трав'яного чаю від Тома Ханта

На порцію чаю візьміть:

3-6 фруктових шкірок, сушених або свіжих (яблуко, апельсин, гранат), бажано органічних;

¼ чайної ложки сушених трав або 1 гілочку свіжих (розмарину, шавлії, чебрецю);

1 щіпку спецій (кориця, гвоздика, ваніль).

Залийте всі інгредієнти кружкою окропу. Якщо ви хочете чай із м'яким смаком, дайте йому настоятися під кришкою 5 хвилин. Якщо ви хочете більш насичений смак, поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння, прокипятіть 3 хвилини й дайте настоятися 5 хвилин під кришкою.

Ось кілька ідей для створення власних комбінацій трав'яного чаю:

Для освіжаючого чаю: лайм, лимон, м'ята, ромашка.

Для заспокійливого чаю: меліса, фенхель, ромашка, лаванда.

Для тонізуючого чаю: імбир, кориця, гвоздика, ваніль.

Нагадаємо, ми вже писали, який вид чаю краще пити гіпертонікам та гіпотонікам.

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