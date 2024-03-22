Не спішіть викидати: як можна використати старі харчові контейнери у побуті

Пластикові контейнери – справжня знахідка на кухні. Вони зручні, практичні та доступні. З часом, звичайно, вони втрачають первісний вигляд та стають непридатними для зберігання їжі. Але не поспішайте викидати їх! Пластиковим ємностям можна подарувати друге життя, перетворивши на корисні речі. Про це пише Телеграф.

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Яскраві підставки під чашки:

Кришки від контейнерів, особливо різнокольорові, стануть оригінальними підставками під ваші чашки та склянки. Захищаючи стільницю від вологи, вони додадуть веселих барв вашій кухні. А якщо виявити трохи фантазії та розфарбувати їх, то отримаєте ексклюзивні й неповторні аксесуари.

Органайзер для ванної кімнати:

Пластикові контейнери, особливо без кришок, ідеально підходять для організації простору у ванній кімнаті. У них можна акуратно розкласти ватні диски, палички, косметику, бритви та інші дрібні речі.

Вирощування розсади:

Пластикові контейнери – зручний та бюджетний варіант для вирощування розсади. Ви можете садити в них насіння, а потім, коли сіянці підростуть, пересаджувати їх у горщики або відкритий грунт.

Зберігання дитячих іграшок та канцелярії:

Невеликі пластикові контейнери стануть у пригоді для зберігання дрібних дитячих іграшок, канцелярського приладдя, біжутерії або рукодільних матеріалів. Завдяки прозорим стінкам ви завжди будете бачити, що знаходиться всередині.

Диспенсер для серветок:

З прямокутного пластикового контейнера легко зробити диспенсер для серветок. Просто вставте серветки всередину, а в кришці проробіть отвір, через який їх буде легко діставати.

Це лише кілька ідей, як можна повторно використовувати пластикові контейнери. Проявіть трохи креативності, і ви зможете знайти ще багато цікавих та практичних способів їм дати друге життя.

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