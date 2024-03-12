Не спішіть викидати: що робити зі сковорідкою, до якої все прилипає

Багато господинь стикалися з ситуацією, коли їжа починає страшенно прилипати до пательні. З часом готувати на ній стає абсолютно неможливо, і більшість людей просто викидають таку сковороду.

Однак досвідчені господині знайшли спосіб "оздоровити" пательню, і, головне, для цього не потрібно багато коштів. Все, що потрібно, - звичайне господарське мило та трохи терпіння. Про це пише Телеграф.

Навіщо "смажити" мило на сковороді

Мало хто знає, що господарське мило є чудовим засобом для боротьби з брудом і нагаром на посуді. Воно може допомогти відчистити сковороду від застарілих забруднень. А для цього господарське мило потрібно "підсмажити" на сковороді.

Візьміть шматок господарського мила і натріть його на дрібній тертці. Рівномірно розподіліть мильну стружку на сковороді і додайте трохи води, щоб вона ледь покривала мило.

Увімкніть вогонь і зачекайте, доки мило не розчиниться та не перетвориться на однорідну масу. На це знадобиться близько 10 хвилин. Після цього вимкніть вогонь.

Коли мильний розчин охолоне, відтирайте нагар губкою, і бруд легко відійде від сковороди.

Таким чином, за допомогою звичайного господарського мила можна відновити старі пательні та подовжити їх термін служби. Цей простий та бюджетний спосіб стане у нагоді кожній господині, яка прагне зберегти свій кухонний посуд у належному стані.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять дієвих способів, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

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