Не ризикуйте своїм пилососом: яке сміття категорично не можна збирати

Прибирання домівки включає використання різноманітних інструментів – і пилосос не є винятком. Він ефективно допомагає усунути пил, дрібні залишки їжі та інший бруд, що накопичився.

Проте, існує список речей, які заборонено прибирати за допомогою пилососа. Команда UAportal розповідає, яке сміття не можна збирати приладом, щоб не вивести його з ладу.

Що не можна засмоктувати пилососом

Уламки скла. Не варто збирати пилососом фрагменти скла, адже це може виявитися не таким безпечним, як здається. Використовуючи прилад з контейнером для збору пилу, існує небезпека пошкодження його внутрішньої частини, що може призвести до формування дірок, які дозволять стороннім предметам потрапити всередину. Це може спричинити збій у роботі електроніки й у найгіршому випадку, зламати двигун. Якщо у пилососа нема мішка для збору пилу, можливе пошкодження шланга, блок фільтра чи самого контейнера. Тому, збирати скляні осколки краще вручну, використовуючи мітлу та совок.

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Земля для домашніх рослин. Мікроорганізми в ґрунті можуть активно розмножуватися у мішку пилососа, а волога спричиняє ризик розвитку цвілі.

Рідини. Пилососи, які не призначені для вологого прибирання, не можуть ефективно впоратися з рідинами, що може призвести до зниження потужності засмоктування та появи неприємного запаху.

Волосся. Хоча декілька волосинок не зашкодять, але їх надлишок може заблокувати фільтр і знизити ефективність приладу.

Косметика. Дрібний порошок з косметичних засобів може засмічувати щітку пилососа, а потім забруднити оббивку дивана чи інші поверхні.

Борошно та пісок. Ці сипучі матеріали швидко забивають пилозбірник, тому після їхнього пилососіння потрібно замінити мішок або очистити контейнер електроприладу.

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