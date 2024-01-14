Не доведеться купувати: як зробити твердий сир удома, найпростіший рецепт

Сир – універсальний продукт, який можна використовувати в різних стравах, від закусок до десертів. Однак не завжди вдається знайти в магазині якісний сир, який би відповідав нашим смакам. Та й ціна на цей продукт доволі висока.

Пригортати твердий сир вдома доволі просто. Такий продукт має низку переваг – виготовляючи сир самостійно можете бути впевнені, що він не містить шкідливих добавок і консервантів. Домашній сир має більш насичений і вишуканий смак, ніж магазинний.

А виготовлення сиру в домашніх умовах обходиться набагато дешевше, ніж покупка його в магазині. Простим рецептом виготовлення смачного домашнього сиру поділилося видання "Їсти".

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Все що потрібно, це кілограм домашнього кисломолочного сиру, чайна ложка соди, чайна ложка солі, яйце та 100 грамів масла.

Як приготувати домашній сир з дірочками

Сир треба залити молоком і поставити на маленький вогонь та варити, поки він не стане в’язким. Потім сир треба зцідити через марлю й гарно відтиснути.

Додайте в сир яйце, масло, соду, сіль. Все ретельно вимішайте. Отриману масу треба варити на маленькому вогні близько 10 хвилин, поки вона не стане схожою на розплавлений твердий сир.

"Чим довше варити, тим твердішим сир буде", – кажуть кулінари.

Потім сирну масу треба вилити у форму, застелену пергаментним папером, та охолодити.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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