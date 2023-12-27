Не купуйте ці речі, бо придбаєте біду: Що не можна робити напередодні Нового року
Новий рік – це свято, яке супроводжується безліччю прикмет і забобонів. Деякі з них існують вже не одну сотню років, і люди досі вірять в їхню силу.
Вибір вірити в прикмети чи ні – це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете, щоб ваш Новий рік був щасливим, то чому б не дотримуватися хоча б деяких з них? Про це пише val.ua.
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Що не можна робити напередодні Нового року і в новорічну ніч
- Не можна зустрічати Новий рік з боргами або порожніми кишенями. Це може привести до того, що весь рік ви будете бідувати.
- Не можна напередодні Нового року і відразу після його настання трудитися (мити, прати, прибирати). Це може накликати на вас невдачі.
- Не можна виносити сміття в новорічну ніч. Це може привести до того, що весь рік у вас будуть проблеми.
- Не можна в Новий рік пришивати ґудзики. Це може привести до того, що ви будете весь рік шити.
- Не можна 31 грудня або 1 січня ремонтувати і купувати взуття. Це може привести до того, що ви будете весь рік ходити в брудному одязі.
- Не можна перед Новим роком викидати старий одяг і взуття. Це може привести до того, що ви викинете своє щастя.
- Не можна лаятися і кричати в новорічну ніч. Це може привести до сварок і розбіжностей у родині.
Що не можна робити в новорічну ніч
- Не можна зустрічати Новий рік на самоті. Це може привести до того, що ви будете весь рік самотні.
- Не можна, щоб новорічний стіл був порожнім. Це може привести до того, що у вас буде голодний рік.
- Не можна різати пальці під час приготування їжі. Це може привести до того, що у вас буде багато травм.
- Не можна, щоб за столом були одні жінки. Це може привести до того, що у вас будуть проблеми з чоловіками.
- Не можна бити посуд. Це може привести до того, що у вас буде багато сварок.
- Не можна щось ламати. Це може привести до того, що у вас буде багато проблем.
- Не можна заколювати на собі шпильки. Це може привести до того, що у вас будуть проблеми зі здоров'ям.
- Не можна стригти волосся і нігті в новорічну ніч. Це може привести до того, що у вас буде поганий ріст волосся і нігтів.
- Не можна мити голову в новорічну ніч. Це може привести до того, що у вас буде поганий ріст волосся.
- Не можна зустрічати Новий рік в старому одязі. Це може привести до того, що у вас буде поганий рік.
- Не можна надягати чорне. Це може привести до того, що у вас буде сумний рік.
Що можна робити напередодні Нового року і в новорічну ніч
- Необхідно провести старий рік весело і безтурботно. Це допоможе вам позбутися від негативних емоцій і пережитків минулого року.
- Необхідно зустрічати Новий рік з хорошим настроєм і позитивними думками. Це допоможе вам залучити в своє життя удачу і щастя.
- Необхідно загадати бажання під бій курантів. Вважається, що в цей момент бажання збувається.
- Необхідно поцілувати близьких під бій курантів. Це допоможе вам зберегти любов і взаєморозуміння в родині.
- Необхідно подарувати подарунки близьким. Це допоможе вам зміцнити зв'язки з ними.
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