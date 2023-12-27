Не купуйте ці речі, бо придбаєте біду: Що не можна робити напередодні Нового року

Які речі не можна купувати та що заборонено робити перед Новим роком

Новий рік – це свято, яке супроводжується безліччю прикмет і забобонів. Деякі з них існують вже не одну сотню років, і люди досі вірять в їхню силу.

Вибір вірити в прикмети чи ні – це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете, щоб ваш Новий рік був щасливим, то чому б не дотримуватися хоча б деяких з них? Про це пише val.ua.

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Що не можна робити напередодні Нового року і в новорічну ніч

Не можна зустрічати Новий рік з боргами або порожніми кишенями. Це може привести до того, що весь рік ви будете бідувати.

Не можна напередодні Нового року і відразу після його настання трудитися (мити, прати, прибирати). Це може накликати на вас невдачі.

Не можна виносити сміття в новорічну ніч. Це може привести до того, що весь рік у вас будуть проблеми.

Не можна в Новий рік пришивати ґудзики. Це може привести до того, що ви будете весь рік шити.

Не можна 31 грудня або 1 січня ремонтувати і купувати взуття. Це може привести до того, що ви будете весь рік ходити в брудному одязі.

Не можна перед Новим роком викидати старий одяг і взуття. Це може привести до того, що ви викинете своє щастя.

Не можна лаятися і кричати в новорічну ніч. Це може привести до сварок і розбіжностей у родині.

Що не можна робити в новорічну ніч

Не можна зустрічати Новий рік на самоті. Це може привести до того, що ви будете весь рік самотні.

Не можна, щоб новорічний стіл був порожнім. Це може привести до того, що у вас буде голодний рік.

Не можна різати пальці під час приготування їжі. Це може привести до того, що у вас буде багато травм.

Не можна, щоб за столом були одні жінки. Це може привести до того, що у вас будуть проблеми з чоловіками.

Не можна бити посуд. Це може привести до того, що у вас буде багато сварок.

Не можна щось ламати. Це може привести до того, що у вас буде багато проблем.

Не можна заколювати на собі шпильки. Це може привести до того, що у вас будуть проблеми зі здоров'ям.

Не можна стригти волосся і нігті в новорічну ніч. Це може привести до того, що у вас буде поганий ріст волосся і нігтів.

Не можна мити голову в новорічну ніч. Це може привести до того, що у вас буде поганий ріст волосся.

Не можна зустрічати Новий рік в старому одязі. Це може привести до того, що у вас буде поганий рік.

Не можна надягати чорне. Це може привести до того, що у вас буде сумний рік.

Що можна робити напередодні Нового року і в новорічну ніч

Необхідно провести старий рік весело і безтурботно. Це допоможе вам позбутися від негативних емоцій і пережитків минулого року.

Необхідно зустрічати Новий рік з хорошим настроєм і позитивними думками. Це допоможе вам залучити в своє життя удачу і щастя.

Необхідно загадати бажання під бій курантів. Вважається, що в цей момент бажання збувається.

Необхідно поцілувати близьких під бій курантів. Це допоможе вам зберегти любов і взаєморозуміння в родині.

Необхідно подарувати подарунки близьким. Це допоможе вам зміцнити зв'язки з ними.

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